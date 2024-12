Palmeiras não acelera saídas e aguarda propostas que sejam boas para todos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras não tem pressa para definir o futuro do meio-campista Zé Rafael e do atacante Rony — nomes do Alviverde que movimentam o mercado da bola após o fim da temporada.

O que aconteceu

O UOL apurou que ambos atletas têm diversos interessados no mercado, mas o Palmeiras aguarda as melhores propostas possíveis para tomar uma decisão. Não há nenhuma pressa para definir o futuro dos atletas.

Zé Rafael tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026 e só vai deixar o clube se pintar uma proposta muito boa para ele e para o Alviverde. Portanto, uma ida ao Santos por empréstimo está longe de ser o cenário ideal.

Rony tem vínculo com o Alviverde pelo mesmo período de Zé Rafael e também aguarda propostas concretas para definir seu futuro. O atleta tem diversas sondagens do Brasil e do exterior, mas todas as conversas são embrionárias.

Ambos tiveram temporadas muito abaixo pelo clube. Rony atuou em 63 jogos na temporada (um número bem significativo, mas apenas 27 como titular). E Zé também virou reserva com o crescimento de Richard Ríos: o jogador sofreu com problemas físicos e só disputou 37 partidas no ano.

Palmeiras busca atletas para as posições de Zé Rafael e Rony. Um meio-campista que atua como camisa 8 e um atacante de referência são duas das prioridades do Alviverde no mercado — indicando que os dois atletas podem deixar o clube.