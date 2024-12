Na mira do Santos, Gustavo Quinteros fica perto de renovar com o Vélez

Alvo do Santos para a próxima temporada, o técnico Gustavo Quinteros deve mesmo permanecer no Vélez Sarsfield. Presidente do clube argentino, Fábian Berlanga revelou que está perto de concretizar a renovação contratual com o treinador.

"Já estávamos conversando há um tempo a parte contratual. Estamos perto de acertar a renovação. Nós estamos de acordo com a parte econômica e agora ele quer conversar sobre a parte esportiva. Está pedindo algumas coisas que estamos tratando de cumprir", disse em entrevista ao Diário Olé.

No último domingo, Gustavo Quinteros comandou o Vélez na vitória sobre o Huracán, por 2 a 0, no Estádio José Amalfitani, e garantiu o troféu do Campeonato Argentino de 2024. Ele ainda coleciona os títulos da liga equatoriana (quatro vezes) e chilena (duas vezes).

Quinteros tem 59 anos e começou na carreira como técnico em 2005, após pendurar as chuteiras. Desde então, soma experiências em times como Blooming-BOL, Emelec-EQU, Al-Nassr, Universidad Católica-CHI, Tijuana-MEX e Colo-Colo-CHI, além das seleções equatoriana e boliviana.

O Santos está sem treinador desde a metade de novembro, quando demitiu Fábio Carille um dia após a conquista da Série B do Brasileirão.