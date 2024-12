Na mira do Santos, Gustavo Quinteros está perto de renovar com Vélez, diz dirigente argentino

Alvo do Santos para comandar o time principal na temporada 2025, o técnico Gustavo Quinteros está mais próximo de permanecer no Vélez Sarsfield do que se transferir para o futebol brasileiro. Respaldado pela conquista do título nacional neste fim de semana, o treinador conta com o apoio explícito de Fabián Berlanga, mandatário do clube argentino, para dar continuidade ao seu trabalho.

Apesar de o vínculo se encerrar no fim do mês, o dirigente afirmou que detalhes contratuais estão sendo definidos, bem como a vinda de reforços solicitados por Quinteros.

"Já estávamos negociando há um tempo a parte contratual. O clube está de acordo com a pedida financeira e vamos conversar sobre o planejamento esportivo. Ele fez alguns pedidos que estamos tentando cumprir", afirmou Berlanga em entrevista ao Diário Olé, da Argentina.

Berlanga comentou ainda sobre a identificação do treinador com o clube e disse que o êxito no Campeonato Argentino tem a ver com o que Quinteros desenvolveu ao longo de sua carreira.

"Ele viveu situações parecidas com as que existiam no Vélez e conseguiu ser campeão. Estamos convencidos de que é o melhor nome para o nosso clube no momento", completou o dirigente.

Na contramão das declarações do presidente do Vélez, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, dá como certa a vinda do treinador, que tem contrato válido até 31 de dezembro. Sem técnico desde a rescisão de contrato de Fábio Carille, após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, o time paulista tem como prioridade montar um elenco competitivo para brigar por títulos em seu retorno à elite do futebol nacional.