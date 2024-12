Na busca por um camisa 10, São Paulo nega investida por Dybala

O São Paulo negou que esteja interessado na contratação de Paulo Dybala para 2025. O jogador argentino foi especulado no Tricolor nesta terça-feira, porém, a alta cúpula do clube tratou de desmentir o boato.

Dybala tem contrato até junho de 2025 com a Roma, ou seja, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro e sair de graça no segundo semestre. Justamente por isso, há muitos times interessados em sua transferência.

Uma das equipes que estariam dispostas a tirar Dybala da Roma é o Galatasaray. O clube turco pretende reforçar o seu meio-campo e cogita oferecer ao argentino um salário compatível com a de outras estrelas do elenco, como Osimhen, de acordo com veículos de comunicação locais.

O São Paulo tem como uma de suas prioridades para 2025 a contratação de um meio-campista. Oscar, atualmente no Shanghai Port, da China, é o favorito da diretoria, porém, sua família prefere seguir vivendo fora do Brasil, o que tem inviabilizado o avanço das conversas.

Diante da possibilidade de Oscar não retornar ao Brasil, o São Paulo já começa a penar em um "plano B' para a função de meia-armador. A diretoria vem mantendo contatos frequentes com o scout do clube para analisar alternativas, mas, por enquanto, a situação está longe de ser resolvida.

Além de um meio-campista, Luis Zubeldía também deseja contar com um lateral esquerdo, um lateral direito, um centroavante e um atacante de velocidade. O São Paulo, entretanto, acredita que deve focar seus esforços nas três primeiras funções, uma vez que para as últimas duas já possuem alternativas suficientes, como Calleri, André Silva, Ferreira e Erick.