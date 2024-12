Mercado: Dybala procurado, aceno do Fla, ex-Corinthians de mudança e mais

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. A terça-feira (17) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Alviverde cauteloso. O Palmeiras não tem pressa para definir o futuro do meio-campista Zé Rafael e do atacante Rony — nomes que movimentam o mercado da bola após o fim da temporada. O UOL apurou que ambos atletas têm diversos interessados no mercado, mas o clube aguarda as melhores propostas possíveis para tomar uma decisão. Não há nenhuma pressa para definir o futuro dos atletas.

Dybala virou opção no São Paulo para reforçar elenco em 2025 Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Dybala no São Paulo? Com contrato perto do fim com a Roma, o argentino Paulo Dybala entrou no radar do São Paulo para 2025. O Tricolor recebeu, nos últimos dias, uma sinalização de um parceiro comercial que estaria disposto a trazer um jogador midiático para o clube no próximo ano. Diante disso, o São Paulo começou a vasculhar o mercado e nome de Dybala foi sondado. A intenção do time do Morumbis foi consultar valores e condições de negócio pelo meia de 31 anos, mas até o momento não passou disso.

Luciano com moral. O atacante Luciano não deve sair do São Paulo nesta janela — ao menos não para o mercado nacional. Julio Casares, presidente do clube paulista, elogiou o jogador ao fazer um balanço de 2024 e, além de confirmar o "não" ao Santos, disse que pretende manter o atleta no elenco. "Ele sairá se quiser ou se tiver uma proposta extremamente importante, prioritariamente para fora do país. Temos que ouvir, mas neste caso [Santos], está fora de cogitação", disse.

Richarlison, do Tottenham, despertou interesse da diretoria do Flamengo Imagem: Reuters/Paul Childs

Flamengo sonda Richarlison. Em busca de um reforço de peso para o ataque, o Flamengo fez uma consulta na tentativa de avançar pela contratação de Richarlison. Pessoas ligadas ao clube carioca abordaram diretamente o atleta e manifestaram interesse em abrir negociação. O Rubro-Negro comunicou nos bastidores que estaria disposto a pagar até 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) pela transferência, mas o Tottenham, com quem o atacante tem contrato até junho de 2027, tem pedido 40 milhões de euros (R$ 260 milhões). Os ingleses avisaram que não cogitam um empréstimo, nem mesmo com opção de compra.

E o técnico do Santos? Pressionado, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Gallo, viajou à Argentina para tentar convencer o técnico Gustavo Quinteros. O dirigente pediu ajuda ao empresário Júlio Sérgio para concluir a operação — o ex-goleiro do Santos e agora agente viajou com Gallo. A ideia é "pressionar" o técnico e seu estafe pessoalmente.

O futuro de Galoppo. O Santos iniciou conversas para contratar o meia Giuliano Galoppo, que deve deixar o São Paulo em 2025. A ideia do Peixe seria de contar com o argentino por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Recentemente, o Santos chegou a negociar com o São Paulo uma troca entre os atacantes Lucas Barbosa e Luciano, que foi recusada pela diretoria Tricolor.

Palavra do português. Artur Jorge revelou que recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, a Ordem do Infante Dom Henrique por conta de tudo o que conquistou no ano de 2024 com o Botafogo. Ele agradeceu pelo carinho vindo de seu país natal, mas afirmou que segue como treinador do time carioca, mesmo sendo sondado por uma equipe europeia. "O meu futuro é no Botafogo, tenho contrato aqui. O que posso dizer é que continuo como técnico do Botafogo", disse.

Vítor Pereira comandou Corinthians e Flamengo antes de partir para a Europa Imagem: Gabriel Machado/AGIF

VP no mercado. O técnico Vítor Pereira tem um acordo para dirigir o Wolverhampton, da Inglaterra. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pelo canal Sky Sports. O treinador português está no Al-Shabab, da Arábia Saudita. VP tem passagens por Corinthians e Flamengo no futebol brasileiro. O anúncio oficial deve acontecer até a próxima quarta-feira.

Tchau, Vargas. O Atlético-MG anunciou a saída do atacante chileno Eduardo Vargas, de 35 anos. O contrato do jogador termina no fim do ano, mas o clube optou por não renovar. Vargas estava no Galo desde 2020 e disputou 167 jogos, marcando 33 gols. Em relação aos títulos, conquistou quatro Mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa.

Lucas Barbosa é alvo de diferentes times brasileiros para a próxima temporada Imagem: Alessandra Torres/Agif

Quem contratará a joia? Cruzeiro e Red Bull Bragantino estão na concorrência por Lucas Barbosa, meia-atacante que se destacou durante o empréstimo ao Juventude no Campeonato Brasileiro. As equipes se juntam a Internacional e Vasco na briga pelo atleta do Santos. Há também interesse do exterior, e uma oferta de R$ 12 milhões da Europa foi recusada pelo Peixe.

Inter quer atacante. Prestes a negociar Wesley para o futebol europeu, o Internacional avalia nomes no mercado para o seu ataque e tem no seu radar o ponta Marquinhos, que atuou pelo Fluminense neste ano e pertence ao Arsenal, da Inglaterra. O Colorado sondou a situação do atacante de 21 anos, que não retornará para o time inglês em 2025. A ideia do time gaúcho seria discutir um empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo.