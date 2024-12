Bonmatí repete o feito e é eleita melhor jogadora do mundo no The Best

A espanhola Aitana Bonmatí repetiu o feito da última edição do The Best da Fifa e foi eleita a melhor jogadora do mundo nesta terça-feira (17), em evento realizado em Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Bonmatí foi destaque do Barcelona e da Espanha. A jogadora conquistou a Champions League pelo clube e ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de Paris-2024 com a seleção.

A espanhola conseguiu a dobradinha das premiações. Ela já havia faturado a Bola de Ouro em evento realizado em outubro pela revista France Football.

Bonmatí foi eleita em votação que teve quatro "julgadores": capitãs de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções à Fifa, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada grupo representou 25% na votação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

A jogadora amplia o domínio espanhol no The Best. Esta é quarta vez que uma atleta do país conquista o prêmio no feminino — ele começou a ser distribuído em 2016. Além dela, Alexia Putellas também conquistou duas vezes.

Veja todas as vencedoras do The Best

2024 - Aitana Bonmatí (Espanha)

2023 - Aitana Bonmatí (Espanha)

2022 - Alexia Putellas (Espanha)

2021 - Alexia Putellas (Espanha)

2020 - Lucy Bronze (Inglaterra)

2019 - Megan Rapinoe (Estados Unidos)

2018 - Marta (Brasil)

2017 - Lieke Martens (Holanda)

2016 - Carli Lloyd (Estados Unidos)

Veja os vencedores de cada prêmio