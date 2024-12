Marta conquista prêmio de gol mais bonito do ano no The Best; Garnacho fatura o Puskás

Nesta segunda-feira, durante a premiação do The Best, Marta foi anunciada como a vencedora do gol mais bonito do ano. Por coincidência, a categoria se chama "Prêmio Marta", e esta foi sua primeira edição.

A brasileira de 38 anos desbancou outras nove atletas de todo o mundo com um tento marcado no dia primeiro de junho, em amistoso disputado na Arena Pernambuco. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FIFA Women's World Cup (@fifawomensworldcup)

O gol foi marcado por Marta aos 45 minutos do segundo tempo. Após receber na intermediária, a brasileira driblou a marcadora, entrou na área e finalizou cruzado com a perna esquerda, no ângulo direito, sem chances para a goleira jamaicana.

Com seis prêmios de melhor do mundo da Fifa, Marta foi indicada em duas oportunidades à Bola de Ouro. Em 2018, ela terminou em quarto lugar e, no ano seguinte, na 16ª colocação.

Já no prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada do futebol masculino, quem levou foi o atacante argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, que balançou as redes com um arremate de bicicleta em duelo contra o Everton, válido pelo Campeonato Inglês.