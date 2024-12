Lamine Yamal concorda com Bola de Ouro a Rodri e cita Neymar e Ronaldinho como referências

O jovem Lamine Yamal, do Barcelona, já coleciona prêmios aos 17 anos de idade. Nesta temporada, ele ganhou o Troféu Kopa e o Golden Boy, entregues ao melhor jogador sub-21 do mundo, pela revista France Football e pelo jornal italiano Tuttosport, respectivamente.

Yamal também é um dos indicados ao "The Best" da Fifa, que ocorre nesta terça-feira. Com uma carreira promissora pela frente, o atleta do Barcelona foi questionado se já sonha com a conquista da Bola de Ouro no futuro.

"Não fico obcecado por isso. Primeiro tenho outros sonhos para realizar, como ganhar uma Champions ou uma Copa do Mundo. Se eu um dia ganhar a Bola de Ouro, será consequência. Em primeiro lugar está a conquista desses objetivos coletivos. Mas é claro que seria bom", disse Yamal, em entrevista ao jornal Marca.

O atleta do Barcelona revelou em quem votaria na premiação da Bola de Ouro desta temporada. O espanhol Rodri foi o ganhador, deixando Vinícius Júnior na segunda posição. "Esse ano (daria a Bola de Ouro) seguramente a Rodri", opinou, em referência ao seu companheiro de seleção espanhola.

O jovem ainda citou algumas de suas referências no futebol, mencionando craques brasileiros como inspirações. "Além de Messi, Neymar e Ronaldinho (Gaúcho), principalmente pelo estilo divertido e a maneira que eles têm de viver o jogo, sempre tentando algo novo", exaltou.

Yamal também refutou qualquer tipo de comparação com o astro argentino. "É uma honra, mas eu tento escrever a minha própria história. Messi é o melhor da história. Eu ainda estou dando meus primeiros passos. Essas comparações às vezes não ajudam", completou.