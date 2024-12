Jornais espanhóis são frios, mas citam 'democracia' em prêmio de Vini Jr.

Os principais jornais esportivos espanhóis repercutiram com frieza a eleição de Vini Jr. como o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17).

Os veículos optaram por títulos mais frios, apenas citando o fato de Vini ter sido eleito. Alguns deles, no entanto, citaram a eleição "mais democrática" do The Best em relação a como é feito o sistema de votação da Bola de Ouro, que foi conquistada por Rodri.

O que eles escreveram?

AS: "Vinicius é o melhor. O prêmio da Fifa para o melhor jogador do mundo em 2024, o mais democrático por seus votos envolver jogadores, treinadores, torcedores e jornalistas, reconheceu o jogador do Real Madrid como o mais completo do ano. Ao contrário do que aconteceu com a Bola de Ouro, na qual ficou em segundo lugar atrás de Rodrigo, o brasileiro venceu desta vez e fecha 2024 com um bom gosto na boca."

Marca: "Em Doha, após o alvoroço que foi gerado pela resolução da Bola de Ouro e a vitória de Rodri sobre Vinicius, na gala virtual da FIFA organizada em Doha, o troféu vai para o brasileiro. Por trás desse prêmio está uma temporada em que o camisa 7 do Real Madrid foi capital na conquista da La Liga, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Europa."

Sport: "Vini Jr, um dos protagonistas da temporada de sucesso do Real Madrid com vitórias na Liga dos Campeões, La Liga e Supercopas da Europa e da Espanha, e prestes a conquistar a Copa Intercontinental, é o jogador a receber esse reconhecimento depois de ter sido o segundo há algumas semanas na Bola de Ouro, atrás do espanhol Rodri."

Mundo Deportivo: "Não foi na Bola de Ouro, mas foi no The Best, o prêmio concedido pela Fifa, que Vinicius saiu vitorioso como o melhor jogador do ano de 2024. Suas conquistas com o Real Madrid, com o qual venceu a La Liga e a Liga dos Campeões, e sua Copa América com o Brasil, talvez mais discreta, lhe renderam um primeiro grande troféu individual que mostra a disparidade de critérios desde que, para o júri da Bola de Ouro que foi concedida em outubro passado em Paris, o melhor em 2024 foi Rodri Hernández."

Vini Jr. é eleito o melhor do mundo

Vini Jr. venceu a concorrência de Rodri e conquistou o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez. O brasileiro fechou a votação com 48 pontos, cinco a mais que o espanhol. Bellingham, com 37, fechou o top-3.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos —o esquema de votação é diferente.

O ex-Flamengo conquista o The Best após ser protagonista em temporada mágica do Real Madrid. O atacante foi o destaque do time nas conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Com o feito de Vini, o Brasil volta a ter o melhor do mundo pela primeira vez depois de 2007. Kaká havia sido o último a receber o reconhecimento individual, há 17 anos.

Ele se torna o sexto brasileiro a ser coroado mundialmente pela Fifa. Ronaldo (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), Romário, Kaká e Rivaldo já levaram o prêmio anteriormente.

Como funcionou a votação

A votação do The Best foi feita por quatro grupos diferentes: capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada agrupamento teve peso de 25% na votação.

Cada votante escolheu um top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no somatório total.

A votação levou em conta as atuações dos jogadores entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

A Bola de Ouro tem sistema de votação diferente. Ao todo, 100 jornalistas — um de cada um dos 100 melhores países do mundo no ranking da Fifa — escolhem os melhores.