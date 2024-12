Quem é Gui Gandra, torcedor mirim do Vasco que faturou prêmio no The Best?

Guilherme Gandra, vascaíno fanático de apenas 10 anos, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17), no Qatar.

Quem é ele?

Gui tem uma doença rara e tornou-se um torcedor-símbolo do Vasco. Ele sofre com epidermólise bolhosa, um fenômeno que causa feridas na pele.

Ele chegou a ficar 16 dias em coma em 2023 e emocionou o mundo em vídeo divulgado mostrando o primeiro encontro com a mãe após despertar.

Gui ao lado de seu ídolo, Gabriel Pec, no campo do Maracanã, em jogo do Vasco Imagem: Daniel Ramalho / Vasco

Apaixonado pelo Vasco, ele criou forte laço com o atacante Gabriel Pec, que atuava na equipe carioca e hoje está no LA Galaxy. O jogador chegou a visitar Gui no hospital e entrou com a criança em diversos jogos do clube.

O torcedor do ano do The Best virou bandeira da torcida do Vasco. Ela foi exibida pela primeira vez durante o jogo entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023.

A votação do prêmio de torcedor do ano contou com votos populares. Os torcedores se cadastraram no site da Fifa e elegeram o vencedor.