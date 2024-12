Gregory Robocop enfrenta Jared Cannonier na luta principal do UFC Vegas 102, em fevereiro

No início de novembro, Gregory Rodrigues mandou um recado aos pesos-médios (84 kg) do Ultimate e afirmou que iria em busca do cinturão. Na oportunidade, a mensagem dividiu os fãs de MMA, já que, apesar do potencial do brasileiro, ele sequer figurava no top 15 da categoria. Um mês e meio após sua declaração, a projeção passou a fazer muito mais sentido. Afinal de contas, 'Robocop' foi escalado para enfrentar Jared Cannonier, oitavo colocado da divisão, na luta principal do UFC Vegas 102.

O confronto, agendado para o dia 15 de fevereiro de 2025, no 'Apex', foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (16) através das redes sociais do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui). Por ser responsável por liderar o UFC Vegas 102, o combate entre Robocop e Cannonier terá duração de até cinco rounds de disputa.

Momentos opostos

Aos 32 anos de idade, Robocop vive um grande momento na carreira. Embalado por três vitórias consecutivas, o brasilero é apontado como um futuro postulante ao pelotão de elite da categoria até 84 kg. Para se aproximar de tal objetivo, um triunfo sobre Cannonier será primordial. Afinal de contas, o rival americano pode se transformar, em caso de vitória, em um verdadeiro passaporte para o top 10 dos médios, já que atualmente desponta na oitava colocação.

Por sua vez, aos 40 anos de idade, Cannonier se encaminha para a reta final de sua trajetória como profissional de MMA. Apesar de ainda representar um grande perigo aos oponentes, sobretudo na trocação, 'The Killa Gorilla', como é conhecido, vem de duas derrotas consecutivas no UFC - a última delas também para um brasileiro, Caio Borralho, em agosto. Em momento turbulento, o americano terá que frear o ímpeto de Robocop dentro do octógono para defender seu lugar no ranking da categoria e voltar à coluna das vitórias.

