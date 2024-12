Goiás oficializa a renovação do zagueiro Messias, ex-Santos

A diretoria do Goiás segue com o seu planejamento para a temporada 2025. Na manhã desta terça-feira, o clube confirmou a renovação de contrato do zagueiro Messias até o final do próximo ano.

"O Xerife continua. O Goiás renovou o contrato com o zagueiro Messias para mais uma temporada!



Com o manto esmeraldino, Messias disputou 25 jogos e teve média de 3,1 bolas recuperadas e 5,8 cortes por partida", destacou o time do Centro-Oeste nas redes sociais.

Os direitos federativos de Messias pertencem ao Santos. No entanto, o jogador não estava nos planos da equipe paulista e acabou liberado sem dificuldades para uma nova negociação com o Goiás.

Na temporada 2024, Messias atuou pelo Goiás em 25 oportunidades. O time ficou perto do acesso para a Série A do Brasileirão, terminando a segunda divisão em sexto lugar.