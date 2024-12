Flamengo: Bap vê desastre em anúncio de Arrascaeta como 10, diz Mattos

O anúncio improvisado de Arrascaeta como novo camisa 10 foi visto como um desastre pela cúpula de Bap, presidente eleito do Flamengo, explicou Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho, nesta terça (17).

Mattos explicou que os dirigentes lamentaram o fato de não terem a chance de capitalizar o anúncio do novo 10 da equipe.

O Landim fez uma live com o Arrascaeta, [que estava] nas ruas da Itália, uma coisa meio improvisada, conexão caindo, para dizer que ele tinha dado a 10 para o Arrascaeta. Na nova diretoria do Flamengo viram a coisa como um desastre. [...] Poderia ser usado como marketing, venda de camisa, evento.

Rodrigo Mattos

Trajano: Corinthians tem condições de brigar com Fla e Palmeiras em 2025

O Corinthians é um dos times mais prontos para brigar por títulos em 2025, disse José Trajano.

Se for o Corinthians do final do ano [...], o Corinthians vai ter condições, sim, trazendo mais um jogador aqui e ali, de brigar com Palmeiras e Flamengo. Com Memphis, Garro, Yuri Alberto fazendo gol.

José Trajano

Vini Jr melhor do mundo é justo, mas não me empolga, diz Trajano

Premiado como melhor do mundo no Fifa The Best, Vini Jr não se compara a outros brasileiros que já conquistaram o prêmio, disse José Trajano.

Merece [Vini Jr o Fifa The Best], é justo por uma série de motivos, com bola no pé, fora de campo, mas não me empolga. Não é que ele não é o melhor do mundo. Não vejo ninguém melhor do que ele. O prêmio é justo, mas quando olho para trás: o Messi, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldo Gaúcho, é difícil evitar a comparação.

José Trajano

