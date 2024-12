The Best 2024: onde assistir ao vivo e horário da premiação da Fifa

A Fifa revela nesta terça (17) os vencedores do prêmio The Best 2024. O evento será realizado em Doha, no Qatar.

A cerimônia começa às 14h (de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo streaming Fifa+. É possível se inscrever gratuitamente.

A edição deste ano do prêmio pode ter Vini Jr. encerrando o reinado de Lionel Messi, além de um "intruso" na seleção do ano e Marta hors concours.

Vini Jr. favorito

Vinicius Junior é um dos cotados a ser eleito na categoria de melhor jogador do mundo. Ele concorre junto de outros dez atletas, sendo o único brasileiro na lista da principal categoria. Os 11 finalistas foram escolhidos por um painel de especialistas da Fifa.

O ex-Fla pode destronar Messi, que venceu as últimas duas edições. Maior ganhador do prêmio, com oito, o argentino teve uma vitória "polêmica" no ano passado, já que o período de análise foi posterior à Copa do Mundo do Qatar e ele havia deixado o PSG para atuar pelo Inter Miami.

Vini também tem chance de "se vingar" de Rodri, que o superou em outubro para vencer o Bola de Ouro. O meia espanhol ficou na frente do brasileiro por 41 pontos na premiação da revista France Football.

Vini Jr comemora gol em Real Madrid x Borussia Dortmund na Champions League Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Vini Jr. desponta como favorito por ter sido protagonista do Real Madrid nas conquistas do Espanhol e da Liga dos Campeões. Apesar da temporada vitoriosa pelo clube, ele não conseguiu ter o mesmo êxito pela seleção brasileira.

A votação, já encerrada, foi realizada por quatro grupos: capitães e técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada um dos grupos representou 25% da pontuação final. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

Outros brasileiros no páreo

Vini Jr. não é o único brasileiro que concorre no evento, que tem mais categorias. Arthur Elias é finalista ao prêmio de melhor treinador do feminino, e Ederson disputa como melhor goleiro.

Marta acena para torcedores após Brasil x EUA nas Olimpíadas Imagem: Robert Cianflone/Getty Images

Marta concorre ao prêmio que leva seu nome, dado ao gol mais bonito do ano no futebol feminino. Será a primeira edição do Prêmio Marta, que foi anunciado no ano passado e contou com homenagem à brasileira.

Além disso, Paulo Henrique Ganso é a surpresa entre os candidatos à seleção do ano no The Best. Único brasileiro entre os 22 indicados para as três vagas no setor, ele foi um dos poucos "intrusos" fora do futebol europeu. Além dele, os argentinos Almada e Acosta são os outros concorrendo sem atuarem na Europa, enquanto Cano busca uma vaga no ataque.

Últimos vencedores do The Best

2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé

| Erling Haaland | Kylian Mbappé 2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzema

| Kylian Mbappé | Karim Benzema 2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah

| Lionel Messi | Mohamed Salah 2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi

| Cristiano Ronaldo | Lionel Messi 2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo

| Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo 2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah

| Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah 2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar

| Lionel Messi | Neymar 2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann

*O prêmio passou a ser chamado de The Best em 2016