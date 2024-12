Fifa The Best: confira lista atualizada dos melhores jogadores do mundo na história

O Fifa The Best é uma premiação importante dentro do futebol. Embora tenha menos prestígio que a Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, o prêmio também indica o melhor jogador da temporada. A Fifa elege o melhor jogador do mundo desde 1991 e a melhor jogadora desde 2001, mas o formato atual, com o Fifa The Best, existe desde 2016. Neste ano, Vinícius Júnior e Aitana Bonmatí levaram os prêmios nas categorias masculina e feminina, respectivamente.

Em 1991, o prêmio se chamava "World Player of the Year" e assim permaneceu até 2010, quando a Fifa e a France Football se juntaram e deram apenas um prêmio para os melhores jogadores do mundo até 2015, o Fifa Ballon D'Or. Na separação entre a revista francesa e a entidade, em 2016, a Fifa mudou o nome do troféu, que passou a se chamar The Best.

Neste novo formato, entre os homens, Lionel Messi é o maior vencedor, com três prêmios. Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski levaram o troféu duas vezes cada e Luka Modric venceu uma vez. Considerando a premiação original, desde 1991, o Brasil já levou o prêmio oito vezes. Ronaldo foi o jogador que mais foi eleito o melhor do mundo, em três oportunidades.

Já entre as mulheres o Brasil tem uma vencedora. Marta foi eleita a melhor do mundo pela Fifa em 2018, mas, considerando a premiação desde 2001, ela tem mais cinco troféus. No novo formato, a espanhola Alexia Putellas é a maior vencedora, com dois prêmios.

Confira a lista atualizada de vencedores do Fifa The Best:

2024: Vinícius Júnior (Brasil)

2023: Lionel Messi (Argentina)

2022: Lionel Messi (Argentina)

2021: Robert Lewandowski (Polônia)

2020: Robert Lewandowski (Polônia)

2019: Lionel Messi (Argentina)

2018: Luka Modric (Croácia)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015: Lionel Messi (Argentina)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2012: Lionel Messi (Argentina)

2011: Lionel Messi (Argentina)

2010: Lionel Messi (Argentina)

2009: Lionel Messi (Argentina)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugal)

2007: Kaká (Brasil)

2006: Fabio Cannavaro (Itália)

2005: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2004: Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2003: Zinedine Zidane (França)

2002: Ronaldo (Brasil)

2001: Luís Figo (Portugal)

2000: Zinedine Zidane (França)

1999: Rivaldo (Brasil)

1998: Zinedine Zidane (França)

1997: Ronaldo (Brasil)

1996: Ronaldo (Brasil)

1995: George Weah (Libéria)

1994: Romário (Brasil)

1993: Roberto Baggio (Itália)

1992: Marco Van Basten (Holanda)

1991: Lothar Matthäus (Alemanha)

Veja a lista atualizada de vencedoras:

2024: Aitana Bonmatí (Espanha)

2023: Aitana Bonmatí (Espanha)

2022: Alexia Putellas (Espanha)

2021: Alexia Putellas (Espanha)

2020: Lucy Bronze (Inglaterra)

2019: Megan Rapinoe (Estados Unidos)

2018: Marta (Brasil)

2017: Lieke Maryens (Holanda)

2016: Carli Lloyd (Estados Unidos)

2015: Carli Lloyd (Estados Unidos)

2014: Nadine Angerer (Alemanha)

2013: Nadine Angerer (Alemanha)

2012: Abby Wambach (Estados Unidos)

2011: Homare Sawa (Japão)

2010: Marta (Brasil)

2009: Marta (Brasil)

2008: Marta (Brasil)

2007: Marta (Brasil)

2006: Marta (Brasil)

2005: Birgit Prinz (Alemanha)

2004: Birgit Prinz (Alemanha)

2003: Birgit Prinz (Alemanha)

2002: Mia Hamm (Estados Unidos)

2001: Mia Hamm (Estados Unidos)