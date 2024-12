Vini Jr. supera Rodri e é coroado melhor jogador do mundo no Fifa The Best

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo na votação do Fifa The Best. A coroação do atacante do Real Madrid recoloca o Brasil no topo após 17 anos.

O que aconteceu

O brasileiro superou a concorrência de outros dez astros. Ele era o único representante do Brasil entre os candidatos na principal categoria do evento e recebeu 48 pontos.

Rodri, "algoz" de Vini no Bola de Ouro, ficou em segundo, com Bellingham em terceiro, respectivamente. O espanhol Rodri somou 43, cinco a menos que o brasileiro, enquanto o inglês registrou 37.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos —o esquema de votação é diferente.

O ex-Flamengo conquista o The Best após ser protagonista em temporada mágica do Real Madrid. O atacante foi o destaque do time nas conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Com o feito de Vini, o Brasil volta a ter o melhor do mundo pela primeira vez depois de 2007. Kaká havia sido o último a receber o reconhecimento individual, há 17 anos.

Ele se torna o sexto brasileiro a ser coroado mundialmente pela Fifa. Ronaldo (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), Romário, Kaká e Rivaldo já levaram o prêmio anteriormente.

Vini Jr recebeu o prêmio pessoalmente na cerimônia realizada no Qatar. Ele já estava em Doha para a disputa do Intercontinental com o Real Madrid, e discursou no palco.

Não sei nem por onde começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim, estou fazendo por todas as crianças que acham que é impossível chegar até aqui. Vini Jr, no The Best

O que mais Vini disse

Agradecimentos: "Claro que eu quero agradecer todo mundo que votou em mim, todos os treinadores, jogadores, jornalistas e uma parte dos meus fãs também. Não poderia deixar de agradecer a minha família que deixou de viver o sonho deles para viver o meu e fez de tudo pra eu poder chegar aqui até hoje. Agradeço também ao presidente [do Real Madrid], ao mister Carleto [Ancelotti], que sempre me ajudou muito e também agradeço ao Júlio por ter confiado em mim quando eu tinha apenas 16 anos. E agora meu time é aqui. Eles me fizeram chegar até aqui, fizeram tudo para eu acreditar que poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo, jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo".

E eu não poderia deixar de agradecer o Flamengo, que foi um clube que me botou no campo. E também agradecer a todos os jogadores da seleção brasileira e o meu país, que sempre vem torcendo por mim e vem me dado muito apoio.

Como funcionou a votação

A votação do The Best foi feita por quatro grupos diferentes: capitães de seleções filiadas à Fifa, técnicos de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Cada agrupamento teve peso de 25% na votação.

Cada votante escolheu um top-3. O primeiro colocado recebeu cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Venceu quem teve mais no somatório total.

A votação levou em conta as atuações dos jogadores entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

