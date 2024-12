Especulado no Palmeiras, Alex Arce fala sobre jogar no clube: "Quem não gostaria"

Após circular notícias em que o Palmeiras teria interesse na contratação de Alex Arce, da LDU Quito, o jogador se mostrou empolgado com a possibilidade. Ao ser questionado se gostaria de jogar no Verdão, o atacante foi direto na resposta.

"Quem não gostaria de jogar?", disse em entrevista à rádio Versus.

Na sequência, perguntaram ao atleta se ele chegou a conversar sobre o assunto com Gustavo Gómez, com quem é companheiro na seleção paraguaia. Alex Arce, no entanto, desviou do assunto.

"Na Seleção nos falamos bastante, é uma pessoa muito boa", falou.

GOL PARAGUA ?? ¡Uno más a la lista! ?? ?? Alex Arce pic.twitter.com/g6RTeipKzS ? LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 29, 2024

Alex Arce é revelado pelo Cerro Porteño e fez sua estreia como profissional em 2017. Antes de chegar na LDU, passou por Rubio Ñú, Sportivo Ameliano e Independiente Rivadavia. Ele ingressou no clube equatoriano no começo deste ano.

Hoje com 29 anos, Alex Arce faz a melhor temporada de sua carreira. Em 2024, ele disputou 44 partidas, marcou 35 gols e distribuiu três assistências.

Inclusive, um dos tentos do atacante foi na partida de ida da final da Recopa Sul-Americana, contra o Fluminense. Diante do Botafogo, na fase de grupos da Libertadores, Alex Arce deu uma assistência.