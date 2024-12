Dudu publica vídeo de despedida e faz pedido à torcida do Palmeiras: "Nunca se esqueçam de mim"

Dias depois de ter a rescisão anunciado pelo Palmeiras, o atacante Dudu publicou, em seu perfil no Instagram, um vídeo com mensagem de despedida depois de quase dez anos defendendo o clube Alviverde. O ídolo palmeirense relembrou alguns dos momentos vividos com a camisa palmeirense, agradeceu o carinho recebido pela torcida em sua trajetória e "pediu" para não ser esquecido.

"Vou falar para vocês, torcedores. Chegou um momento que eu esperava, que poderia ser mais prolongado possível, mas infelizmente chegou esse momento de eu me despedir de vocês, torcedores palmeirenses. Podem ter certeza que está sendo um dia muito triste para mim, ter que dar essa mensagem para vocês, mas não poderia deixar de agradecer por tudo o que vocês fizeram por mim, pela minha família, por tudo que vocês fizeram por mim, por todo respeito, por todo amor e carinho que deram para mim. Passo para agradecer tudo isso, espero que vocês nunca se esqueçam de mim, dos momentos maravilhosos que a gente viveu dentro do clube, no Allianz, vestindo a camisa do Palmeiras. Vocês podem ter certeza de que foi tudo de coração, verdadeiro, na intenção, de sempre fazer vocês voltarem felizes para casa. Essa sempre foi minha missão desde o primeiro dia que eu pisei no Palmeiras", disse.

"Sempre tive isso no meu coração, fazer a torcida feliz. Se vocês olharem para trás, vão ver que minha missão aqui no Palmeiras foi cumprida muito bem. Títulos, prêmios individuais, amor e respeito de vocês... Isso para mim é o mais importante nessa minha passagem aqui no Palmeiras. Podem ter certeza que vou carregar vocês no fundo do meu coração para sempre. Espero também que jamais esqueçam de mim. Vai ser difícil esquecer de mim, porque quando lembrarem dessa época vencedora do clube, com certeza vai ter o nome do Dudu que ganhou quatro Brasileiros, duas Libertadores, vários títulos individuais. Mas tudo isso foi com a ajuda e apoio de vocês. Agradeço por todo amor e carinho que tiveram por mim nesses quase dez anos. Não imaginava conquistar tantos títulos como conquistei, me tornar um grande jogador como me tornei. Isso tudo o Palmeiras me ajudou, os torcedores me ajudaram a me tornar esse jogador respeitado no Brasil todo, pela torcida. Tenho muito orgulho disso e vou carregar isso para o resto da minha vida", seguiu.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e fez parte da reconstrução do clube. Logo em seu primeiro ano, viveu altos e baixos, como ele mesmo relembrou. Depois de vacilar na final Campeonato Paulista, contra o Santos. Ele perdeu um pênalti no primeiro jogo e foi expulso no segundo. Dudu teve a redenção no fim do ano, sendo protagonista na conquista da Copa do Brasil, contra o mesmo rival. A comemoração de seu gol, na decisão, ficou marcada.

"Aquela comemoração foi muito espontânea. Foi muito emblemática. Aquilo ali é uma comemoração que pode pôr no quarto de casa, e deixar por muito tempo. Foi o retorno de um carinho que a gente recebeu durante a semana toda, uma torcida que acreditou na gente a semana inteira, que a gente poderia virar um jogo contra um time que vivia um melhor momento. A festa que a torcida tinha feito com a gente, acreditando, durante a semana, em nossa chegada no estádio, confiando. E no começo do ano, tinha vivido uma coisa não tão boa, perdendo um pênalti contra eles, na decisão do Paulista. Depois fui expulso no segundo jogo. Foi um extravaso da minha parte e do torcedor. Acho que eu nunca vi uma atmosfera no nosso estádio como teve ali", relembrou.

Pelo Palmeiras, Dudu conquistou 12 títulos, sendo um dos jogadores com mais taças no clube, com 12. Além disso, seu desempenho durante os anos rendeu diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"O Palmeiras representa tudo para mim. Quando cheguei ao Palmeiras, ninguém conhecia o Dudu. Ouviam falar por ter jogado uma boa temporada no Grêmio. Cheguei ao Palmeiras em 2015 e elevamos o patamar do clube, que passou por algumas dificuldades, lutando para não cair à Série B. E quando teve meu anúncio, o torcedor voltou a acreditar mais no clube, que o Palmeiras tinha voltado a contratar grandes jogadores. Fico feliz por isso e acho que tudo o que Palmeiras está vivendo hoje, tenho uma parcela, como outros jogadores de outras épocas também. Espero que o torcedor jamais esqueça de mim, porque eu jamais vou esquecer o amor, o carinho e respeito que eles têm por mim", declarou.

Dudu teve sua última aparição pelo Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Ele entrou no segundo tempo e disputou até o fim. naquela ocasião, ainda com contrato vigente, o atleta não teve uma despedida. Após o duelo, Dudu teve um momento com sua família no gramado do Allianz. Entre tantos, Dudu selecionou momentos marcantes em sua trajetória no clube.

"Escolheria a final da Copa do Brasil. Meu gol de cabeça contra o Botafogo, gol contra o Atlético-MG na semifinal da Libertadores, gol nas quartas de final da Libertadores contra o São Paulo. Meu gol contra o Corinthians no Pacaembu. Foi o último jogo com duas torcidas. A gente sente um pouco de falta dos torcedores rivais dentro do estádio. Tenho muitos momentos dentro de mim e sempre vão estar na minha memória, no meu coração. O torcedor pode sempre esperar que onde eu estiver, vou estar sempre pensando e lembrando deles pelos momentos que passei no clube nesses quase dez anos", relembrou.

Após o fim da temporada, Dudu saiu de férias e em breve deve ter seu futuro definido. O próximo clube do atacante deve ser o Cruzeiro, que já vinha negociando o jogador. Por fim, Dudu encerrou sua despedida com a fase "não importa o que aconteça, o legado continua".