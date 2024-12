Discreto no mercado, Guarani diz ter 12 reforços confirmados para 2025

O Guarani, através do executivo de futebol Rodrigo Pastana, confirmou que 12 jogadores já estão acertados com o clube para 2025. A declaração chamou atenção, já que o time bugrino está discreto no mercado de transferências, tanto que a única contratação anunciada foi a do técnico Maurício Souza, ex-Red Bull Bragantino.

"Já temos 12 jogadores contratados. Esse número pode chegar a 13. Eles se juntam aos atletas que já têm contrato para o ano que vem. Muitos jogadores estão viajando ou ainda não passaram por exames médicos. Então, é uma questão protocolar. Eu entendo a ansiedade do torcedor e da imprensa. Os nomes serão revelados em breve", disse o dirigente à rádio Central.

Duas das 12 contratações prometidas já são de conhecimento geral. Trata-se do goleiro Gabriel Mesquita, ex-Operário, e do zagueiro Alan Santos, ex-São Bernardo. A dupla já passou pelo Guarani em um passado recente e retornam justamente por terem esse conhecimento do clube.

O dirigente revelou também que está buscando a permanência do atacante Bruno Mendes, mas em tom pessimista. "Estamos tentando (renovar com o Bruno Mendes), mas existe o problema do clube que detém os direitos dele. É o Deportivo Maldonado, do Uruguai, que também está com problemas financeiros. Existe uma limitação de jogadores que podemos emprestar ou que podemos ter emprestados. São regras da Fifa e tudo isso será analisado", completou.

Rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani tenta juntar os cacos para buscar a recuperação na próxima temporada. O intuito é fazer um bom Paulistão para garantir vaga na Copa do Brasil e elevar a moral do clube no torneio nacional. O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.