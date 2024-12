Cruzeiro anuncia as contratações de Christian e Rodriguinho para 2025

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira seus primeiros reforços para a temporada de 2025. Tratam-se do volante Christian, ex-Athletico-PR, e do meia Rodriguinho, ex-América-MG. Ambos jogadores assinaram com o Cabuloso até o final de 2027.

Em 53 jogos na temporada de 2024, Christian disputou 53 jogos, marcou seis gols e ajudou com quatro assistências. O jogador, no entanto, acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão com o Athletico-PR. Rodriguinho, por sua vez, realizou 25 partidas neste ano, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

No Cruzeiro, eles terão uma forte concorrência como titular no meio-campo. Nomes como Walace, Lucas Romero, Fabrizio Peralta, Matheus Pereira e Matheus Henrique fazem parte do elenco.

Buscando títulos para 2025, o Cruzeiro ainda negocia com nomes experientes do futebol brasileiro. Dudu, ex-Palmeiras, Gabigol, ex-Flamengo, e Bolasie, ex-Criciúma, são alguns dos nomes que interessam a diretoria da Raposa e podem ser anunciados nas próximas semanas.

Rodriginho e Christian se apresentaram no Cruzeiro para iniciar a pré-temporada no começo de janeiro. O primeiro compromisso da equipe no ano de 2025 será dia 19 de janeiro, quando receberá o Tombense pelo Campeonato Mineiro.