Corinthians vai enfrentar a Portuguesa em Brasília pelo Campeonato Paulista

O Corinthians vai enfrentar a equipe da Portuguesa no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Paulista de 2025. A Lusa emitiu uma nota oficial na tarde desta terça-feira confirmando a negociação do mando de campo.

Segundo a Portuguesa, a venda do mando ocorreu antes da assinatura do contrato de constrituição da SAF, mas o clube vai honrar os termos estabelecidos no acordo.

A partida está prevista para acontecer no final de semana do dia 15 de fevereiro (sábado), pela 10ª rodada do Estadual.

As equipes já se enfrentaram em Brasília recentemente, no ano de 2023. No Paulista daquela edição, o Corinthians comandado por Fernando Lázaro ficou no 0 a 0 com a Lusa. Na temporada passada, o Timão venceu a Portuguesa por 2 a 0 na Neo Química Arena.

O elenco do Corinthians aproveita as férias e tem reapresentação marcada para o dia 7 de janeiro (terça-feira). O time quer voltar a vencer o Campeonato Paulista, o que não acontece desde 2019.