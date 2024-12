Corinthians tenta a contratação de Marta, mas prega cautela; veja detalhes

O Corinthians tem o interesse na contratação de Marta, do Orlando Pride. O clube do Parque São Jorge abriu negociação para contar com a Rainha do Futebol, mas entende que um desfecho positivo não é simples.

"Marta é um sonho de todos. Sei que ela é corintiana, é um sonho. O que puder fazer para trazê-la, vou fazer. Estamos tendo conversas, porém não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Conversas sim, mas não é fácil trazer uma atleta desse porte", comentou Iris Sesso, diretora do futebol feminino do Corinthians, em entrevista ao Poropopod.

?? | Iris Sesso confirma negociações com a Marta: "Tudo que eu puder fazer para trazê-la, com certeza vou fazer!" ?: PoropoPod via CorinthiansTv pic.twitter.com/68lC4D94tD ? Portal Corinthians Futebol Feminino (@sccpfeminino) December 17, 2024

Pelo Orlando Pride, Marta fechou a última temporada com 11 gols e uma assistência em 26 jogos. A atleta, referência máxima na modalidade, também fez parte do elenco da Seleção Brasileira que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Nesta terça-feira, a jogadora ganhou o Prêmio Marta em premiação da Fifa, pelo gol mais bonito no ano, que aconteceu em amistoso contra a Jamaica.

O Corinthians anunciou na última semana a chegada da meia-atacante Andressa Alves, que estava livre no mercado. O clube deve divulgar mais contratações em breve, visando reforçar o elenco que conquistou Supercopa, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024.