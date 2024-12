Com final eletrizante, Corinthians vira sobre Mogi das Cruzes pelo NBB

Nesta terça-feira, o Corinthians venceu o Mogi das Cruzes em jogo no Ginásio Hugo Ramos, pelo NBB. Com um final eletrizante, o Timão virou e conseguiu o placar de 72 a 70 sobre os mandantes.

O Corinthians, comandado por 21 pontos de Lucas Cauê, conseguiu uma improvável virada nos segundos finais do duelo. Munford, restando apenas quatro segundos para encerrar a partida, aproveitou rebote de Cauê Borges e converteu a cesta que deu a vitória ao Alvinegro.

O Timão saiu atrás nos dois primeiros quartos, com 21 a 14 e 16 a 11 para o Mogi das Cruzes. Precisando da vitória para respirar mais aliviado no NBB, o Corinthians foi para cima e, no segundo tempo, conseguiu superar o adversário.

No terceiro quarto, o Corinthians venceu por 18 a 15. Porém, foi o último quarto que concretizou o bom desempenho e a vitória alvinegra, já que triunfou por 29 a 18.

Grande vitória, de virada e fora de casa do #CorinthiansBasquete pelo NBB! ?????? Vamos, Coringão! ?? Mogi 70 ? 72 Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/FRsZRPlcMb ? Corinthians Basquete (@corinthiansbskt) December 18, 2024

Agora, com 15 jogos feitos, o Corinthians voltou a vencer e subiu para a 12ª colocação da tabela do NBB. O Mogi das Cruzes, por sua vez, derrotado, caiu para o 15ª lugar.

O Timão retorna às quadras neste sábado (21), às 19h (de Brasília), para enfrentar o União Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão, pelo 16º jogo do NBB. Já o Mogi das Cruzes, no mesmo dia, às 18h, visita o Pato Basquete.

Pinheiros vence São José por diferença mínima

Mais cedo, nesta terça-feira, o Pinheiros (8º), também de virada, venceu o São José (11º) por 77 a 76, no Ginásio Lineu de Moura.