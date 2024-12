Cássio, Sheik e diretores aparecem entre os maiores doadores da vaquinha da Neo Química Arena

Nesta segunda-feira, os Gaviões da Fiel divulgaram, através da plataforma que abrange a vaquinha da Neo Química Arena, os maiores doadores do projeto lançado no último mês de novembro. Entre os nomes no Top 20, apareceram contribuintes conhecidos da torcida do Corinthians, como os ídolos Cássio Ramos e Emerson Sheik.

Um dos maiores ídolos do Timão, Cássio aparece na 15ª colocação, enquanto Emerson Sheik é o 31º maior doador do projeto. Na lista também aparecem diretores do Corinthians, como o diretor financeiro Pedro Silveira (4º) e Raul Corrêa da Silva (9º), este último um dos fundadores dos Gaviões da Fiel e da Camisa 12, principais torcidas organizadas do clube do Parque São Jorge.

Algumas celebridades conhecidamente corintianas também aparecem na lista, como o funkeiro MC Hariel, na 26ª posição, e o apresentador de TV Sergio Groisman, o 11º da lista.

O maior doador da vaquinha para a quitação da Neo Química Arena é um homem chamado Mauricio Chamati, de São Paulo. Em segundo, aparecem os membros do Canal do Povo Escolhido, um perfil no YouTube feito pelo corintiano Cacá Catalão, que organizou doações entre os seus seguidores. Por fim, na terceira posição, aparecerem os próprios Gaviões da Fiel.

Os valores totais feitos pelos doadores não foram divulgados na plataforma. Além disso, não é possível confirmar que as pessoas citadas acima são elas de fato, já que é permitido colocar qualquer nome no certificado gerado após a doação.

Ao todo, em cerca de 20 dias desde o lançamento do projeto, foram arrecados mais de R$ 31 milhões pela torcida do Corinthians.