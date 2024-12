Cássio, Serginho Groissman e Sheik estão entre maiores doadores da vaquinha da Arena

As doações para ajudar o Corinthians a quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena têm reunido nomes ilustres. Personalidades do esporte, da comunicação e da música colaboraram com a vaquinha. Ex-jogadores do clube, o goleiro Cássio e o atacante Emerson Sheik, estão na 14ª e 30ª posição, respectivamente, entre os maiores doadores. O cantor MC Hariel foi o 24º que mais contribuiu e o apresentador Serginho Groissman, o 10º.

Os nomes podem ser vistos no site onde são feitas as doações (www.doearenacorinthians.com.br). Os valores doados não são revelados, mas há uma lista com os 100 maiores contribuidores. Maurício Chamati ocupa a primeira posição, seguido do Membros do Canal do Povo Escolhido, de Santa Catarina, e, fechando o Top 3, estão os membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, que idealizou a vaquinha. O influenciador Bruno Alexssander, conhecido como Buzeira, foi o quinto maior colaborador do projeto.

No site é possível ver também os valores totais doados por torcedores de cada Estado. São Paulo ocupa a primeira posição com R$ 22.327.768,80, seguido do Paraná, com R$ 1.708.405,96. Minas Gerais é o terceiro Estado com mais doações, totalizando o valor de R$ 997.526,95. Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Ceará completam o Top 10.

Além dos maiores doadores, o site também exibe o nome das pessoas que estão doando em tempo real. Em destaque aparece o montante arrecadado até o momento: pouco mais de R$ 31 milhões. Ao todo foram feitas 699.420 doações diferentes. O valor total da dívida do Corinthians com a Caixa é de R$ 700 milhões.