Bahia derrota Avaí e assume liderança do Grupo A no Brasil Ladies Club

Nesta terça-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Brasil Ladies Cup, o Bahia enfrentou o Avaí no Canindé, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança da chave A. Ellen e Luana balançaram as redes para a equipe baiana, enquanto Paulinha descontou para as catarinenses.

Com o triunfo, o Bahia chegou aos quatro pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo A, à frente do vice-líder Paraguai, que soma três, mas tem um jogo a menos. Já o Avaí, com a derrota, permaneceu com nenhum ponto, na quarta e última posição.

O Bahia volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), quando encara a seleção paraguaia, pela terceira rodada. No mesmo dia, às 16h, o Avaí joga contra o Pumas, pela segunda rodada da competição.

O placar foi inaugurado pelo Bahia aos 16 minutos do primeiro tempo. Após jogada de contra-ataque pela ponta esquerda, Ellen cortou para a perna direita e, da entrada da área, acertou finalização alta e marcou.

Logo aos dois minutos da etapa complementar, o Bahia ampliou a diferença. Em jogada de Dan pela direita, Luana recebeu cruzamento rasteiro e arrematou forte de primeira, sem chances para a goleira Quésia.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Avaí descontou. Após cruzamento de Miriam, Paulinha se antecipou à marcadora e desviou de cabeça para fazer.