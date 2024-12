Artur Jorge confirma sondagem, mas promete seguir no Botafogo: 'Meu futuro é aqui'

Artur Jorge revelou que recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, a Ordem do Infante Dom Henrique por causa de tudo o que conquistou no ano de 2024 com o Botafogo. Ele agradeceu pelo carinho vindo de seu país natal, mas afirmou que segue como treinador do time carioca, mesmo sendo sondado por uma equipe de Portugal.

"O meu futuro é no Botafogo, tenho contrato aqui. O que posso dizer é que continuo como técnico do Botafogo. Chegar hoje e ter esse reconhecimento do meu país é muito importante. Me traz ambição para seguir trabalhando", falou.

O técnico admitiu que a proposta que recebeu não era de seu interesse. Ele afirmou que consideraria retornar somente se fosse para comandar Sporting, Porto ou Benfica.

"Sobre as questões relacionadas com eventuais propostas, tive sim abordagem de Portugal. Mas treinar Porto, Benfica ou Sporting será sempre diferente de treinar outros times daqui. Seria, por exemplo, a partir daí que eu poderia retornar para Portugal. De outra forma, não", concluiu.

Artur Jorge chegou no Botafogo no início do mês de abril deste ano. Durante seu trabalho, conquistou o Campeonato Brasileiro e a inédita Libertadores da equipe.

A temporada foi encerrada com uma queda nas quartas de final da Copa Intercontinental para o Pachuca, do México, pelo placar de 3 a 0.