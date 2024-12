Após quase ser emprestado, Kayke é esperado na pré-temporada do Corinthians e cobiça minutos no Paulista

O meia-atacante Kayke, da equipe sub-20 do Corinthians, quase acertou um empréstimo ao final desta temporada. Sem chances no profissional, o que fez o atleta seguir no Timão foi sua convocação para os treinos de pré-temporada, em janeiro.

O estafe do jovem tinha tudo alinhado para o empréstimo do jovem de 20 anos, mas as tratativas não avançaram. A saída do Corinthians era vista como positiva, pensando especialmente na maior minutagem que ele teria, mas o aviso do Timão de que ele seria observado nos treinos preparatórios para 2025 fez o cenário mudar.

Kayke teve bom desempenho nos últimos treinos que fez no CT Joaquim Grava e almeja ter espaço durante a disputa do Estadual. O jovem estourou a idade da categoria sub-20 e, a partir da próxima temporada, não vai poder mais "descer", como fez em 2024.

Em 2024, no calendário da base, Kayke anotou três gols e distribuiu duas assistências em 23 jogos (22 como titular). Na última Copinha, que o Corinthians foi campeão, o atleta se destacou com três gols e seis assistências em oito compromissos.

No profissional, Kayke entrou em campo três vezes, contra São Paulo (Campeonato Paulista), Athletico-PR (Campeonato Brasileiro) e Cuiabá (Campeonato Brasileiro). O jovem está em busca de sua primeira participação em gol no time de cima.

Além de Kayke, quem também estará com o elenco do Corinthians na pré-temporada é o zagueiro Renato. Ambos sequer foram chamados pelo técnico Orlando Ribeiro para a disputa da Copinha.