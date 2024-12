Algoz de Bruno Bulldog, Manel Kape sobe três posições no ranking peso-mosca do UFC

Realizado na cidade de Tampa, na Flórida (EUA), o último card do UFC na temporada 2024 provocou uma movimentação nos rankings da organização. Na mais recente atualização das listas de classificação das categorias, alguns lutadores subiram importantes degraus em suas respectivas divisões, com destaque para o peso-mosca (57 kg) Manel Kape e para o meio-médio (77 kg) Joaquin Buckley.

Algoz do brasileiro Bruno Bulldog no card do UFC Tampa, no último sábado (14), o angolano Manel Kape ganhou três posições no ranking peso-mosca da entidade. Agora, o lutador africano ocupa o 6º lugar na tabela de classificação e, consequentemente, se aproxima de uma possível disputa pelo título, ainda que o presidente da liga, Dana White, já tenha adiantado que o 'title shot' não chegará na sequência.

Por sua vez, Bulldog perdeu uma posição no top 15 da categoria após a derrota para Kape, que interrompeu uma sequência de quatro vitórias seguidas que o paulista ostentava. Com a queda, Bruno passa a ocupar a 13ª colocação na lista do peso-mosca.

Franca ascensão

Quem segue em franca ascensão no ranking dos meio-médios é Joaquin Buckley. Depois de derrotar Colby Covington na luta principal do UFC Tampa, no sábado, o americano subiu mais três degraus e agora ocupa a 6ª posição na tabela de classificação da categoria, que atualmente tem como campeão Belal Muhammad. Já 'Chaos' caiu para o 9º lugar na lista.

Desde que desceu dos pesos-médios para a divisão até 77 kg do Ultimate, Buckley acumula seis triunfos consecutivos - quatro deles por nocaute ou nocaute técnico, como foi o caso da vitória sobre Covington no sábado. Assim, 'New Mansa' passa a ser considerado um forte concorrente na corrida por um 'title shot' no futuro próximo.