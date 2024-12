Aitana Bonmatí é eleita melhor jogadora do mundo no prêmio The Best pelo segundo ano seguido

Nesta terça-feira, a atleta espanhola Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora do mundo no prêmio The Best pelo segundo ano seguido. A atleta também havia conquistado a Bola de Ouro em outubro deste ano, no evento organizado pela revista France Football, e também em 2023.

Atleta do Barcelona, Aitana conquistou a Liga dos Campeões com a equipe. Além disso, serviu a seleção da Espanha e ficou com o quarto lugar nas Olimpíadas de Paris após ser eliminada pelo Brasil na semifinal, e perder para a Alemanha na disputa pela terceira posição.

Na temporada 2023/24, disputou 51 jogos e anotou 25 gols, além de ter dado 18 assistências.

A votação é feita por torcedores, capitães e treinadores de seleções nacionais. O prêmio leva em consideração a atuação das jogadoras desde o dia 21 de agosto de 2023, até o dia 10 de agosto deste ano.