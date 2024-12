Volta ao UFC? Conor McGregor sugere ter "boas notícias" para dar em breve

A novela que se tornou o possível retorno de Conor McGregor à ação ganhou mais um capítulo neste final de semana. Através do seu perfil oficial no 'X', o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC insinuou que pode anunciar alguma novidade em breve (veja abaixo ou clique aqui).

Imediatamente após a publicação feita pelo irlandês, muitos fãs do esporte começaram a especular que poderia se tratar do anúncio de seu retorno ao octógono do UFC. Até o momento, entretanto, nenhuma novidade sobre o futuro de Conor McGregor como lutador foi divulgada, seja pelo ex-campeão ou pelo Ultimate.

"O treinamento está indo muito bem aqui, pessoal, esperando por boas notícias para dar, se Deus quiser! Obrigado pelo apoio", escreveu Conor em um longo post no 'X'.

Volta ou não volta?

Sem lutar desde julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier e sofreu uma grave lesão na perna esquerda, Conor McGregor chegou a ter seu retorno ao octógono marcado para acontecer em junho deste ano, no UFC 303. Porém, o confronto contra o americano Michael Chandler, que capitaneou a 31ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter' ao lado do irlandês, precisou ser cancelado por conta de uma nova contusão sofrida pelo ex-campeão, desta vez no dedo mindinho de um de seus pés. Desde então, o futuro do astro do Ultimate segue em xeque, e muitos especulam que o mesmo pode nunca mais voltar a competir no MMA.

Partner went for x-guard but without control of my back leg i can, with good balance and composure, step up and over into reverse knee on belly. I then slot my lead knee in blocking his hip fully while also securing control of both his wrists. I now have both my knees on my... https://t.co/fmq0S0KCdB

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 15, 2024