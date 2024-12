Vitória fecha com empresa de apostas para patrocínio máster por três temporadas

O EC Vitória assinou contrato de patrocínio máster com a plataforma do segmento de apostas Bet7k, por três temporadas, com início válido para primeiro de janeiro de 2025.

Além da exposição nas camisas de jogo, treino e viagens, a empresa terá disponível espaços e propriedades de marketing e digital, além de ativações de marketing envolvendo o clube.

A empresa de apostas possui investimentos no esporte e patrocina o Mirassol, clube que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, além de Novorizontino, Operário, Athletic Club, Ituano e Brusque.

DISPUTA DE PING PONG! ???? Janderson, Everaldo e Edu quem levou a melhor no desafio das Férias do Leão? Aperte o play e confira! ?? Você pode conferir o vídeo em tela cheia na TV Vitória.#PegaLeão #TvVitória #FériasdoLeão pic.twitter.com/E9N7ZeY2Co ? EC Vitória (@ECVitoria) December 16, 2024

"O Vitória é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, dono de uma trajetória única, centenária, repleta de amor, de dedicação e de superação. Esta nova parceria nos enche de orgulho e eleva ainda mais a nossa marca", afirma Talita Lacerda, CEO da Bet7k.

"Trata-se de um acordo que fortalecerá a equipe e que nos posicionará de vez como uma empresa que atua em prol da evolução do futebol brasileiro", completou.