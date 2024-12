Vini Jr. é denunciado por responder provocações de torcida do Rayo Vallecano

Vinícius Júnior será denunciado pela LaLiga. Neste sábado, durante a partida contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, o atacante respondeu às provocações da torcida adversária, que gritava "bola de praia", em alusão ao prêmio de Bola de Ouro, no qual o brasileiro era favorito a vencer mas ficou em segundo lugar, perdendo para Rodri.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Vini Jr. reage realizando o número 2 com os dedos, em alusão ao rebaixamento do Rayo Vallecano. Ambas as ações serão denunciadas ao Comitê Disciplinar.

Em entrevista à rádio espanhola COPE, o presidente do Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, cobrou profissionalismo dos jogadores, reprovando a atitude de Vinícius Júnior.

O confronto terminou empatado em 3 a 3 e foi o último compromisso do Real Madrid antes da final da Copa Intercontinental, contra o Pachuca. Com o resultado, o clube madrilenho chega a 37 pontos, ficando na terceira colocação e perdendo a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. O Rayo Vallecano, por sua vez, ficou com 20 pontos, na 13ª posição.