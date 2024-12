Veterano classifica José Aldo como "luta dos sonhos" no UFC

Aos 38 anos, Davey Grant segue competindo em alto nível no MMA. No UFC Tampa, evento realizado no último sábado (14), o britânico controlou Ramon Taveras, adversário oito anos mais novo, e saiu do octógono com a vitória por decisão unânime dos juízes laterais. Sendo assim, o atleta afastou qualquer possibilidade de se aposentar do esporte e tratou de mirar uma luta contra uma lenda na próxima rodada.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Grant expressou toda sua admiração por José Aldo, ex-campeão do peso-pena (66 kg) e integrante do Hall da Fama do UFC, e lançou um desafio respeitoso. E a intenção do atleta é válida. Atualmente, Davey possui uma vitória nos galos (61 kg), enquanto o brasileiro vem de derrota em sua última luta. Portanto, o britânico, ciente de que o UFC anunciou a realização de um show em Londres (ING), em março, manifestou o desejo de competir 'em casa' e se testar contra o 'Rei do Rio', sonhando com o top-15 da divisão.

"Se falarmos de lutas dos sonhos, é José Aldo. Eu tenho assistido suas lutas há anos. Se eu fosse escolher alguém, sem desrespeito para ele. Ele é uma lenda absoluta do esporte. Acho que seria uma luta divertida, seria mais para agregar ao meu legado. Ele é uma lenda do esporte e só quero dividir o octógono com alguém assim depois de observá-lo por anos. Trabalhei para subir na divisão e sou muito conhecido por fazer lutas emocionantes", declarou o atleta.

Registro de Grant no MMA

Davey Grant, de 38 anos, é um veterano do MMA e integra o peso-galo do UFC. O britânico iniciou sua trajetória no esporte em 2008 e estreou na companhia em 2013. Na modalidade, o atleta construiu um cartel composto por 16 vitórias e sete derrotas. Seis principais triunfos foram sobre Jonathan Martinez, Marlon Vera e Raphael Assunção.