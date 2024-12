Vélez vence a Liga Argentina e garante vaga na pré-Libertadores para o Boca, que pode pegar o Corinthians

O Vélez Sarsfield venceu o Huracán por 2 a 0 neste domingo e assegurou o título do Campeonato Argentino. Com este resultado, River Plate e Boca Juniors foram beneficiados, já que carimbaram suas vagas na próxima edição da Copa Libertadores.

A equipe da La Bombonera terminou a competição no sexto lugar da classificação anual, garantindo assim uma vaga na pré-Libertadores, onde poderá enfrentar Corinthians ou Bahia, dependendo do resultado do sorteio que será realizado pela Conmebol no dia 19 de dezembro, quinta-feira.

Como o Corinthians e o Boca Juniors são uma das equipes mais bem ranqueadas pela Conmebol, um possível encontro entre os times poderia acontecer apenas na terceira fase da pré-Libertadores, a última antes da fase de grupos.

Por sua vez, o River Plate terminou na quinta posição e irá diretamente para a fase de grupos. A depender do ranking da Conmebol, os argentinos podem ser cabeça de chave na competição e assim evitar equipes brasileiras inicialmente.

No total, 16 times se enfrentam na segunda rodada da pré-Libertadores, sendo três deles classificados diretamente da primeira fase.

Veja todos os clubes classificados para a segunda fase da Pré-Libertadores:

Allianz Lima (Peru)



Bahia



Barcelona de Guataquil (Equador)



Boca Juniors (Argentina)



Boston River (Uruguai)



Cerro Porteño (Paraguai)



Corinthians



Defensor Sporting (Uruguai)



Deportes Iquique (Chile)



El Nacional (Equador)



Melgar (Peru)



Monagas (Venezuela)



Nacional (Paraguai)



Ñublense (Chile)



Sante Fe (Colômbia)



Universidad Central (Venezuela)