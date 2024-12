Vegetti desmente Mário Bittencourt e afirma que não foi oferecido ao Fluminense

Nesta segunda-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou em entrevista coletiva que Pablo Vegetti, atacante do Vasco, foi oferecido ao Tricolor Carioca durante a temporada. O vascaíno, no entanto, veio às redes sociais para desmentir o mandatário.

"No meio do ano, houve uma procura ao nosso chefe de scout no sentido de que o jogador (Vegetti) teria interesse em, talvez, buscar novos horizontes. Naquele momento não fizemos nenhum movimento. Agora, após o término da temporada, o nosso chefe de scout buscou informações se ainda havia o interesse. Ele disse que o jogador tinha uma proposta de renovação com o Vasco em negociação mas que, assim como todos, está no mercado. Obviamente, por questões éticas, eu liguei para pessoas do Vasco para saber se havia interesse em negociar o atleta. O Vasco disse que não e que estava buscando renovar com ele", afirmou Mário Bittencourt.

Horas após a fala do presidente do Fluminense, Vegetti se pronunciou através de seu Instagram. O atacante do Vasco afirmou que não entrou em contato com o Tricolor em momento algum e que, se alguma pessoa o fez dizendo representá-lo, foi sem permissão.

"Quero deixar claro que nem eu nem meu empresário tivemos contato direto com o presidente e/ou scout do Fluminense, nem no meio do ano nem agora. Se alguém o fez em nosso nome, foi sem o nosso consentimento e/ou aprovação", escreveu o atleta.

O atacante também aproveitou para garantir que não está sendo oferecido a nenhum clube enquanto negocia sua renovação com o Vasco.

"Também esclareço que meu empresário não me ofereceu em nenhum clube como está sendo falado e repito: se alguém fez isso em nosso nome foi sem nosso consentimento e/ou aprovação", finalizou Vegetti.

Com vínculo com o Vasco até o fim de 2025, Vegetti foi o artilheiro do Cruzmaltino em 2024, tendo marcado 23 gols. O camisa 99 também finalizou a temporada como maior goleador da Copa do Brasil, com sete bolas na rede.