'Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo: Abel não sai agora', diz Hernan

Na mira do Sporting, de Portugal, Abel Ferreira vai permanecer no Palmeiras em 2025, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, Abel tem sido ativo no planejamento do Verdão para a próxima temporada e foi decisivo para conseguir o "sim" de Facundo Torres.

No Palmeiras, uma fonte muito boa diz o seguinte: 'o Abel sair agora? Imagina, ele está participando do planejamento e inclusive fez uma videochamada com o Facundo Torres e o convenceu a vir para o Palmeiras, por que ele sairia agora?'

Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo — o Abel não sai agora. Ou, pelo menos, não dá nenhum indício internamente no Palmeiras que vá sair.

Muito pelo contrário: o Abel está trabalhando para ter um time mais competitivo em 2025.

André Hernan

O colunista contou que o Sporting não procurou oficialmente o estafe de Abel Ferreira, que ganha no Palmeiras quase três vezes mais do que o clube português paga ao seu atual treinador.

Não há negociação em curso com o Abel, ninguém do Sporting procurou o estafe do Abel em Portugal para negociar.

O que há é interesse, especulação, papo de bastidor que tomou corpo na imprensa portuguesa.

Não é de agora que o nome do Abel ficou atrelado ao Sporting. Desde a saída do Ruben Amorim que se fala em Abel Ferreira.

André Hernan

