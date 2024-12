Temporada de 2024 foi a que Weverton mais sofreu gols desde que chegou ao Palmeiras

Este não foi um ano ideal para o Palmeiras, que conquistou o Campeonato Paulista, mas amargou o vice-campeonato brasileiro e caiu nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Reconhecido por se destacar defensivamente, o time de Abel Ferreira não manteve tal regularidade no quesito em 2024. Um dado que comprova isso é que esta foi a temporada que Weverton sofreu mais gols com a camisa do Verdão.

O goleiro sofreu 52 tentos em 2024, o ano mais vazado de Weverton pelo Alviverde desde a sua contratação junto ao Athletico-PR, em 2018. Vale ressaltar que ele foi o terceiro atleta que mais entrou em campo na temporada, com 61 partidas, atrás apenas de Rony e Aníbal Moreno, que somaram 63 e 62 jogos, respectivamente.

Por outro lado, a temporada menos vazada do goleiro com a camisa do clube paulista foi a de 2018, seu primeiro ano no Palmeiras, quando sofreu 21 tentos em 34 partidas disputadas.

Os pilotos da Envision Racing bem trajados com o manto! ? O #MaiorCampeãoDoBrasil esteve no ePrix de São Paulo e presenteou a equipe verde da categoria! Veja como foi! ? ? https://t.co/U1QgE0qHTD#AvantiPalestra pic.twitter.com/kObwtaeoz3 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 14, 2024

A maior sequência de partidas sem sofrer gols de Weverton foi quatro, entre os dias 24 de agosto e 22 de setembro, quando o Palmeiras venceu Cuiabá (5 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Criciúma (5 a 0) e Vasco (1 a 0), todos em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Já a maior sequência de jogos seguidos tendo as redes balançadas também foi quatro, entre 11 e 21 de agosto, dois jogos pelo Brasileirão e outros dois pela Libertadores, na ida e volta das oitavas do torneio continental. Pela competição nacional, foi no empate contra o Flamengo (1 a 1) e no triunfo sobre o São Paulo (2 a 1). Já pelo continental, uma derrota (2 a 1) e um empate (2 a 2), ambos diante do Botafogo.

Confira o ranking das temporadas menos vazadas de Weverton pelo Palmeiras

1. (2018) - 21 gols sofridos

2. (2019) - 34 gols sofridos

3. (2022) - 41 gols sofridos

4. (2020) - 43 gols sofridos

5. (2021) - 45 gols sofridos

6. (2023) - 50 gols sofridos

7. (2024) - 52 gols sofridos