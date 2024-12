Skatista que caiu 'de rosto' no chão e deixou Ibirapuera imobilizado tem alta do hospital

Jhancarlos González já teve alta do hospital. O skatista colombiano teve um susto quando errou uma manobra na etapa final da liga mundial de skate street e caiu com o rosto no chão. O atleta de 27 anos foi retirado da pista do Super Crown, realizado no Ibirapuera, de maca, imobilizado e com o rosto ensanguentado.

A informação inicial era de que "Jhanka" estava lúcido. Entretanto, por causa de cortes no supercílio e na boca, o colombiano precisou ser levado para o Hospital São Paulo. No começo da tarde desta segunda-feira, a organização da liga mundial divulgou que ele teve alta.

"Obrigado a todos os fãs do Brasil pelo apoio e carinho", dizia o informe da liga mundial. No seu próprio Instagram, Jhanka retierou a mensagem, mais sucinto: "Obrigado, Brasil. Tamo junto".

A final disputada pelo colombiano tinha a participação dos brasileiros Giovanni Vianna, que terminou em segundo lugar, e Felipe Gustavo, que ficou fora do pódio, na quinta colocação. O grande vencedor foi o americano Nyjah Houston, uma das maiores lendas do skate mundial.

Mais cedo, a festa foi brasileira. Rayssa Leal, a Fadinha, conquistou o tricampeonato do Super Crown (2022, 2023 e 2024). Esta foi a segunda vez que a etapa final da liga mundial de skate ocorreu em São Paulo.