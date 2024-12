Skatista hospitalizado recebe alta após bater cabeça durante manobra

O skatista colombiano Jhancarlos González recebeu alta após ter sido hospitalizado por ter batido a cabeça durante as finais masculinas do Super Crown, em São Paulo, no último domingo (15).

O que aconteceu

Jhancarlos recebeu alta e está se recuperando bem. A SLS (Street League Skateboarding) atualizou o estado de saúde do atleta no início desta tarde (16).

Ele passou a noite no hospital e ficou estável após o grave acidente. Ele foi imobilizado ainda na pista e transferido para uma unidade médica de referência próxima do Ginásio do Ibirapuera para ser examinado.

Obrigado a todos os fãs do Brasil pelo apoio e carinho. Jhancarlos, via SLS

O acidente

O skatista caiu durante uma manobra e bateu a cabeça no chão. No momento da performance, ele não usava o capacete — o uso da proteção é opcional.

Jhancarlos ficou imóvel e desacordado. Imediatamente, a competição foi paralisada para atendimento ao colombiano.

A cabeça do atleta sangrou bastante, e a gravidade da situação gerou apreensão no Ginásio do Ibirapuera. A transmissão do Sportv cortou parte do momento do atendimento.

Ele foi encaminhado, já acordado, a um hospital da região. A competição foi retomada cerca de cinco minutos depois.

Assista ao momento (ATENÇÃO: imagens fortes)

Jhancarlos Gonzalez takes a brutal spill at #SLS Super Crown 2024 pic.twitter.com/T5eMz0wMjP -- Mac Dremarco (@MacDremarco) December 15, 2024

"Falaram que está consciente"

Giovanni Vianna, que ficou com o vice-campeonato, falou sobre o acidente envolvendo o amigo. Ele, que ficou atrás do campeão Nyjah Huston, recebeu a notícia de que o colombiano está "consciente"