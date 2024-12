Ronaldo anuncia candidatura à presidência da CBF: 'Necessidade de mudança'

Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF. O ex-jogador e atual empresário falou ao "Jornal Nacional", da Globo, que tem o desejo de suceder Ednaldo Rodrigues, que fica no cargo até março de 2026.

Nas próximas eleições, eu serei candidato. Vou falar sobre futebol e mostrar meus projetos e planos. Quero fazer com que a gente resgate o prestígio no futebol brasileiro. Vou expor a necessidade de mudança e convencer os dirigentes de que meu projeto é sério. Quero deixar um legado também como dirigente Ronaldo, ao "Jornal Nacional"

Fenômeno na CBF?

Ronaldo confirmou que já havia informado Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, sobre seus planos. Ele esteve no sorteio dos grupos do Super Mundial de Clubes.

No último domingo (15), o ex-atacante já havia dado indícios de seu interesse em comandar a entidade. O Fenômeno participou do jogo de despedida de Adriano Imperador no Maracanã.

Na ocasião, Ronaldo se disse "preparado para novos desafios", mas não havia exposto, de fato, seu desejo.

Não tem nada de novo por enquanto. As coisas vão acontecer naturalmente. Hoje eu só quero prestigiar o Didico, a atenção é total para ele, que teve linda história. Em breve, teremos novidades. O momento ajuda, é uma oportunidade. Me sinto preparado para novos desafios. Vamos ver no que vai dar Ronaldo, no jogo do Adriano Imperador no Maracanã

Fenômeno é ex-dono do Cruzeiro e já recebeu propostas para vender o Real Valladolid, clube que administra na Espanha.