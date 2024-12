Ronaldo confirma plano de participar da próxima eleição presidencial da CBF

Nesta segunda-feira, Ronaldo confirmou de forma oficial que se candidatará à presidência da CBF. Se eleito, o ex-atleta e bicampeão mundial pela Seleção Brasileira (1994 e 2002) sucederá Ednaldo Rodrigues, atual presidente da entidade, cujo mandato se encerra em março de 2026. As eleições devem ocorrer entre março de 2025 e março de 2026.

"Tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da Seleção Brasileira não é das melhores no momento, tanto dentro quanto fora de campo", disse.

"Ouvir os ex-atletas, os verdadeiros protagonistas, vai ser importante no meu plano de gestão. Trazer as lendas do futebol brasileiro de volta ao protagonismo. Meu objetivo é fazer com que a CBF seja a empresa mais amada do Brasil", continuou Ronaldo, em entrevista ao ge.

"Esse anúncio é justamente para isso, mandar uma mensagem aos presidentes de federações de clubes de que sou um candidato à presidência da CBF, tenho planos incríveis e, antes de que qualquer um se comprometa com seu voto, gostaria de ter uma conversa pessoal com cada um. Vou rodar o Brasil para sentir isso de cada um. Estou 100% preparado, animado, motivado e com muita gente bacana querendo ajudar", finalizou o ex-atleta.

Para que consiga lançar sua candidatura, Ronaldo precisa do apoio de, pelo menos, quatro federações estaduais e quatro clubes.