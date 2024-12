Real Madrid terá força máxima na final do Intercontinental; veja relacionados

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid anunciou a lista de relacionados para a final do Intercontinental nesta segunda-feira. O técnico Carlo Ancelotti convocou os seus principais jogadores para o embate, que será disputado no Catar.

Ao todo, são 24 atletas. Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo, Bellingham e Endrick estão na lista. O zagueiro brasileiro Éder Militão ficou de fora pois está lesionado, assim como o lateral direito Carvajal.

O Real Madrid vai enfrentar o Pachuca, do México, na decisão. O jogo está marcado para quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), no Lusail Stadium, em Lusail, no Catar.

Os mexicanos eliminaram o Botafogo nas quartas de final após vitória de 3 a 0. Na semifinal, a equipe despachou o Al-Ahly, do Egito, no pênaltis.

O Real Madrid divide as suas atenções com o Campeonato Espanhol. O clube vem de um empate de 3 a 3 com o Rayo Vallecano, fora de casa, e recebe o Sevilla no próximo domingo. Os Merengues estão em terceiro lugar, com 37 pontos, um a menos que o líder Barcelona.