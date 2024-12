PVC: como joga Gustavo Quinteros, técnico apalavrado com o Santos

Qual o perfil de trabalho de Gustavo Quinteros, que deve ser o novo técnico do Santos? O colunista Paulo Vinícius Coelho explica no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O colunista detalhou como joga o Vélez Sarsfield treinado por Quinteros, que se sagrou campeão argentino.

O Vélez campeão argentino jogou de duas maneiras diferentes. Jogou no 4-2-3-1 e jogou no 4-3-3. De modo geral, ele faz sempre o retorno dos pontas para fazer a marcação. Então, mesmo quando é o 4-3-3, ele faz defendendo um 4-1-4-1.

Essa é a característica do Gustavo Quinteros, mas nos últimos jogos ele jogou mais com um meia centralizado, o Claudio Aquino, autor de um dos gols da vitória do Vélez sobre o Huracán que garantiu o título argentino.

E ele quer um centroavante de área, de movimentação, que entra na grande área para fazer gol.

Paulo Vinícius Coelho

PVC ressaltou que Quinteros é um técnico ofensivo, mas que não abre mão do equilíbrio dos seus times.

É um técnico ultraofensivo? Não, é um técnico ofensivo mas que preza pelo equilíbrio da equipe, tanto que ele não foi campeão com o melhor ataque, foi campeão com a defesa menos vazada, com 16 gols sofridos.

O Gustavo Quinteros vai ser o técnico do Santos a não ser que ele roa um compromisso que ele já tem assumido com o Marcelo Teixeira.

Paulo Vinícius Coelho

'Quinteros será técnico do Santos'

PVC cravou que Quinteros está acertado com o Peixe, que só não anunciou o novo treinador porque ele tem contrato até o fim do ano na Argentina.

O Santos considera que o negócio está fechado — o Quinteros está apalavrado com o Santos e será o técnico do Santos.

Ninguém fala publicamente sobre isso, mas o Marcelo Teixeira já falou duas vezes que o técnico está contratado, mas não pode ser anunciado por questão de contrato.

Esse técnico é o Gustavo Quinteros, técnico argentino, naturalizado boliviano, foi técnico da seleção da Bolívia, campeão chileno pelo Colo-Colo e foi campeão argentino ontem pelo Vélez.

Paulo Vinícius Coelho

Com o título argentino, Quinteros ainda tem a Supercopa Argentina para disputar pelo Vélez neste ano. A decisão, que será contra o Estudiantes, está marcada para o próximo sábado (21).

'Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo: Abel não sai agora', diz Hernan

Na mira do Sporting, de Portugal, Abel Ferreira vai permanecer no Palmeiras em 2025, afirmou o colunista André Hernan.

Segundo Hernan, Abel tem sido ativo no planejamento do Verdão para a próxima temporada e foi decisivo para conseguir o "sim" de Facundo Torres.

No Palmeiras, uma fonte muito boa diz o seguinte: 'o Abel sair agora? Imagina, ele está participando do planejamento e inclusive fez uma videochamada com o Facundo Torres e o convenceu a vir para o Palmeiras, por que ele sairia agora?'

Torcedor do Palmeiras, fica tranquilo — o Abel não sai agora. Ou, pelo menos, não dá nenhum indício internamente no Palmeiras que vá sair. Muito pelo contrário: o Abel está trabalhando para ter um time mais competitivo em 2025.

Não há negociação em curso com o Abel, ninguém do Sporting procurou o estafe do Abel em Portugal para negociar. O que há é interesse, especulação, papo de bastidor que tomou corpo na imprensa portuguesa.

André Hernan

Assista ao vídeo:

Hernan: Cruzeiro bate martelo e decide não comprar Gabriel Verón

O Cruzeiro não vai exercer a opção de compra pelo atacante Gabriel Verón, que está emprestado do Porto, de Portugal, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Cruzeiro definiu que não vai comprar o Gabriel Verón. Está decidido, está batido o martelo.

André Hernan

Embora o Porto tenha topado baixar a pedida pelo jogador, o desconto não convenceu a diretoria da Raposa a fazer negócio.

O Gabriel Verón estava emprestado, o Bruno Andrade inclusive noticiou que o Porto toparia reduzir o valor de mercado dele para o Cruzeiro, mas acabei de receber que o Cruzeiro não vai comprar o Gabriel Verón.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra