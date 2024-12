Presidente do São Paulo não joga a toalha por Oscar, mas admite dificuldades

Nesta segunda-feira, a negociação com Oscar, que tinha sido esfriada, voltou a ser um dos principais assuntos dentro do São Paulo. Em entrevista concedida, o presidente Julio Casares revelou que o atleta segue na mira do Tricolor, mas que a contratação depende de aspectos financeiros e familiares.

Ele explicou que o salário do jogador precisa estar dentro do teto do clube, sem interferir nas finanças do São Paulo.

"O Oscar tem realmente um vencimento muito alto, mas vai depender de uma equação orçamentária. Saem alguns jogadores, entram outros salários, isso depende de reajuste. Claro que a gente sempre olha parceiros que podem ajudar, mas no caso do Oscar tive dois contatos, pessoal do futebol tem falado bastante com ele, e o que vejo agora é uma decisão familiar. O fundo fala de um teto, se ele ficar dentro de um teto, está tudo certo", disse o presidente.

Ele ainda falou sobre o lado familiar do atleta, outro fator que pode ser fundamental para o término da novela.

"Nós não temos [uma posição]. Sabemos dessa questão familiar, que prefere um outro centro, isso é uma decisão pessoal do atleta. Para nós não chegou negativa nenhuma. Ainda não tivemos uma posição. Certamente ele vai conversar com os empresários dele e com a família antes de dar uma posição, que pode acontecer agora neste período entre Natal e Reveillon", completou.

Após oito anos na China, Oscar fez sua última partida pelo Shanghai Port no dia 3 de dezembro e, assim, está livre no mercado. Nesta temporada, a melhor desde que chegou ao clube, marcou 16 gols e anotou 29 assistências em 39 jogos.