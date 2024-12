Campeão argentino recebe menos de 20% do que quem quase caiu no Brasileirão

O Velez Sarsfield se sagrou campeão argentino, mas embolsou uma premiação muito menor que a dos times que se salvaram do rebaixamento no Brasileirão.

O que aconteceu

O Velez recebeu 500 mil dólares (R$ 3 milhões na cotação atual) pelo título. O time voltou a levantar a taça nacional após 11 anos, chegando à sua 11ª conquista.

A quantia corresponde a menos de 1/5 do que o 16º colocado do Brasileirão ganhou por se livrar do Z4. O Bragantino ficou uma posição acima da zona perigosa e ficou com R$ 16,3 milhões.

Velez Sarsfield recebeu 500 mil dólares de premiação pelo título argentino Imagem: Rodrigo Valle/Getty

O valor é 16 vezes inferior ao prêmio dado ao campeão brasileiro. O Botafogo levou R$ 48,1 milhões por ter ficado em primeiro na Série A.

Também é menor do que o bônus pelo título da Série B. O Santos recebeu R$ 3,5 milhões por ter levado o título da segunda divisão, cerca de R$ 500 mil a mais que o montante embolsado pelo Velez.

Bastam duas vitórias na fase de grupos da Libertadores para superar a premiação ao vencedor da elite do futebol na Argentina. Cada triunfo no torneio continental garante 330 mil dólares (R$ 2 milhões) aos cofres dos times.

O campeão da Copa da Liga Argentina também ganhou 500 mil dólares. O Estudiantes conquistou a taça nesta temporada, e o presidente do clube, Juan Sebastian Veron, ironizou o valor diante dos mais de R$ 93 milhões que o Flamengo ganhou por ganhar a Copa do Brasil.