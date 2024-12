Porto x Estrela Amadora: prováveis escalações e veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Português

Na tarde desta segunda-feira, o Porto recebe o Estrela Amadora no Estádio do Dragão, em Portugal. O jogo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Português e começa às 17h15 (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney +.

PONTUAÇÃO

Porto - 31 pontos em 13 jogos (3ª colocação)



Estrela Amadora - 12 pontos em 13 jogos (14ª colocação)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto: Diogo Costa, Martim Fernández, Nehuen Pérez, Otávio e Francisco Moura; Eustáquio, Rodrigo Mora, Jaime, Pepê e Galeno; Samu.



Técnico: Vítor Bruno

Estrela Amadora: Bruno Brígido; Ferro, Rúben Lima e Miguel Lopes; Danilo Veiga, Léo Cordeiro, Paulo Moreira e Varela; Ruiz, Jovane e Kikas.



Técnico: José Faria

ARBITRAGEM

O árbitro principal da partida será Miguel Nogueira.