NBA Cup tem quadras diferentonas, cara de Olimpíadas e premiação de R$ 3 mi

A final da NBA Cup será realizada nesta terça-feira (17), às 22h30 (de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder duelam pelo título e pela premiação de R$ 3,1 milhões para cada jogador campeão no último ato de um torneio chamativo até pela cor das quadras.

Quadras diferentonas

Esta é a segunda edição do torneio, que começou no ano passado com o título do Los Angeles Lakers, de LeBron James. A copa acontece no meio da temporada da NBA.

As quadras diferentonas são uma das principais diferenças dos jogos da NBA Cup para as partidas da temporada regular da liga.

Saem os pisos neutros e entram as quadras coloridas, do laranja do New York Knicks ao verde do Boston Celtics (foto).

Partida da NBA Cup entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers Imagem: Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Já a quadra da final em Las Vegas é menos chamativa: tem a taça dentro do garrafão e detalhes nas cores da NBA (azul e vermelho).

Cara de Olimpíadas

O formato lembra o das Olimpíadas. Enquanto nos playoffs da NBA as equipes se enfrentam na melhor de sete jogos, na copa é tudo em jogo único, como acontece nos Jogos Olímpicos da fase de grupos até a disputa por medalha.

As 30 equipes foram divididas em seis grupos, sendo três da Conferência Leste e três da Oeste, de cinco times cada. Eles enfrentaram uma vez cada rival do grupo.

Os líderes dos grupos e o melhor segundo colocado de cada conferência avançaram ao mata-mata, com quartas de final, semis e agora a grande decisão. De novo, tudo em jogo único.

Premiação milionária

A motivação extra para ser campeão da NBA Cup está no bolso. A premiação:

Time derrotado nas quartas de final: 51,5 mil dólares (R$ 311 mil) por jogador

Time derrotado nas semifinais: 103 mil dólares (R$ 623 mil) por jogador

Vice-campeão: 205 mil dólares (R$ 1,2 milhão) por jogador

Campeão: 514 mil dólares (R$ 3,1 milhões) por jogador

