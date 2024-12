Muhammad Mokaev impressiona e vence primeira luta após sair do UFC

Imparável no MMA, Muhammad Mokaev confirmou o favoritismo ao vencer sua primeira luta após ser liberado pelo UFC. Na última sexta-feira (13), no Bahrain, o britânico, em seu retorno ao Brave CF, não teve qualquer trabalho diante de Joevincent So. Especialista em grappling, o top do peso-mosca (57 kg) finalizou o adversário no primeiro round, mais precisamente em menos de dois minutos.

Originalmente, Mokaev enfrentaria Luthando Biko, mas este não pôde competir no evento. Sendo assim, So assumiu o combate contra o ex-lutador do UFC com poucos dias de antecedência. Com o cenário favorável, 'The Punisher' não deu chance para o adversário. Ao levar Joevincent para o solo, Muhammad rapidamente o 'apagou'. Ao sair ileso da luta, o profissional já expressou o interesse em voltar a competir em janeiro.

Ruptura com o UFC

Em julho, Dana White surpreendeu a comunidade do MMA ao comunicar que o UFC não iria renovar o contrato de Mokaev, invicto e uma das grandes promessas do esporte. É bem verdade que o atleta fez o que pôde para seguir na organização. Disposto a reverter a situação, o britânico declarou seu amor pela companhia e até se ofereceu para competir de graça em sua próxima luta por ter o sonho de se tornar campeão do peso-mosca.

No entanto, o cartola não se mostrou arrependido de sua decisão. Em sua defesa, Dana expôs que Mokaev trazia mais problemas do que soluções para o UFC, ressaltou que o mesmo protagonizou episódios desagradáveis nos bastidores e que tal postura desagradou a alta cúpula da liga.

Registro de Mokaev no MMA

Muhammad Mokaev, de 24 anos, é uma das grandes promessas do MMA. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2020 e construiu um cartel composto por 14 vitórias e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alex Perez, Charles Johnson, Cody Durden, Jafel Filho, Manel Kape e Tim Elliott.

Muhammad Mokaev makes quick work of late-notice opponent Joevincent So, finishing with a D'arce choke in less than 2 minutes.

Mokaev now 13-0. Proclaims himself the best flyweight in the world. #BRAVECF91 pic.twitter.com/Luv5qRj7G7

- caposa (@Grabaka_Hitman) December 13, 2024