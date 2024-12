Minas é superado pelo Vero Vôlei Milão na estreia do Mundial de Clubes feminino

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes feminino, o Minas enfrentou o Vero Vôlei Milão no Huanglong Sports Center, na China, e foi superado por 3 sets a 0 (17/25; 22/25 e 25/27).

Com o revés, o Minas não somou nenhum ponto, agora na quarta e última colocação do Grupo A. Já o Vero Vôlei Milão alcançou três somados e assumiu a primeira posição da chave.

O Minas volta às quadras na próxima quarta-feira, às 01h30 (de Brasília), quando enfrenta o Zamalek. No mesmo dia, às 08h30, o Vero Vôlei Milão encara o Tianjin. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da competição.

O primeiro set foi vencido pelo Vero Vôlei Milão, que dominou o Minas, foi mais eficiente nos saques e garantiu a primeira etapa pelo placar de 25 a 17.

Já o segundo set foi mais equilibrado, com frequentes trocas de pontos e destaque para a central Thaisa que, além dos bloqueios, foi eficiente nos ataques do Minas. No entanto, o Vero Vôlei Milão assumiu a vantagem no fim e saiu novamente vencedora, desta vez por 22 a 25.

Na terceira etapa, o Minas começou bem ao alcançar vantagem de três pontos, mas o Vero Vôlei Milão novamente se recuperou e, com um fim de set acirrado, venceu novamente, desta vez por 27 a 25.